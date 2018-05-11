СОЧИ, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и разбое возбудили в Адыгее после нападения на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, скончавшегося в 2010 году, сообщает адыгейской следственное управление СК России.
"Сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы поступило в правоохранительные органы днем 10 мая. Еще двое граждан, мужчина, 1937 года рождения, и женщина, 1969 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализированы… Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство" и "Разбой", — говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что в настоящее время на месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам. Работу на месте курирует руководитель регионального СУСК Александр Глущенко.
Мурат Ахеджак работал заместителем главы администрации Кубани в 2002-2010 годах. По информации администрации, он курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с правоохранительными органами, Вооруженными силами и общественностью, кадровую и информационную политику краевой власти. Скончался от острой сердечной недостаточности в декабре 2010 года в возрасте 48 лет.