Врач рассказал о заболевании Малобродского

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. У бывшего директора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского была нестабильная стенокардия, сообщил РИА Новости его кардиохирург Ярослав Ашихнин.
"У него оно (состояние) и так было очень плохим, оно не стало хуже, но как у него была нестабильная стенокардия, то же самое у него и сейчас. Нестабильная стенокардия — это ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда, тяжелая отдышка", — рассказал РИА Новости Ашихнин.
Он добавил, что Малобродскому в таком состоянии нужно делать исследования: коронарографию, спиральную компьютерную томографию, а также смотреть, что происходит в легочной артерии, потому что при такой отдышке может быть тромбоэмболия легочной артерии. По его словам, без этих исследований нельзя поставить правильный диагноз.
В столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова проходили обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".
Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.