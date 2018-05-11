Врач рассказал о заболевании Малобродского

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. У бывшего директора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского была нестабильная стенокардия, сообщил РИА Новости его кардиохирург Ярослав Ашихнин.

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского. Позднее врачи скорой помощи рекомендовали его госпитализировать.

"У него оно (состояние) и так было очень плохим, оно не стало хуже, но как у него была нестабильная стенокардия, то же самое у него и сейчас. Нестабильная стенокардия — это ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда, тяжелая отдышка", — рассказал РИА Новости Ашихнин.

Он добавил, что Малобродскому в таком состоянии нужно делать исследования: коронарографию, спиральную компьютерную томографию, а также смотреть, что происходит в легочной артерии, потому что при такой отдышке может быть тромбоэмболия легочной артерии. По его словам, без этих исследований нельзя поставить правильный диагноз.

Сейчас бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский находится под наблюдением врачей кардиологического блока 20-й московской больницы.

В столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова проходили обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.