Собянин рассказал, где находится Малобродский

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский находится под наблюдением врачей кардиологического блока 20-й московской больницы.

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского. Позднее врачи скорой помощи рекомендовали его госпитализировать.

"Алексей Малобродский, бывший директор "Гоголь-центра", находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана", — написал Собянин в Twitter.

В столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.