ФСБ задержала севастопольца по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Житель Севастополя задержан по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", – говорится в сообщении.

По месту жительства мужчины проведен обыск, обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, агитационные листовки и средства связи. Подозреваемый задержан.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом РФ организация признана террористической и внесена в список запрещенных.

*Террористическая организация, запрещена в РФ