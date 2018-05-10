Малобродский находится в больнице с подозрением на инфаркт

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского увезли из СИЗО в больницу с подозрением на инфаркт, заявил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского. Позднее врачи скорой помощи рекомендовали его госпитализировать.

"Да, нам известен факт того, что Малобродского отвезли из СИЗО в больницу, подозревают инфаркт. Однако подробностей о его нынешнем состоянии мы пока не знаем", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, правозащитники уже давно отмечали, что состояние продюсера было неважным, однако им занимались медики СИЗО, причин для госпитализации они не находили.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Позицию по Малобродскому Следственный комитет изменил в конце апреля, хотя до этого не раз добивался продления его ареста. Официально в СК РФ заявляют, что такое решение принято "с учетом возраста обвиняемого (60 лет) и состояния его здоровья". Генпрокуратура выступает против, поскольку, по ее мнению, следствие не представило никаких новых обстоятельств в пользу смягчения меры пресечения.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.