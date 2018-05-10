Прокуратура обжаловала неоднократное продление ареста Шакро Молодого

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кассационная инстанция Мосгорсуда 18 мая рассмотрит протест прокуратуры на неоднократное продление срока ареста вору в законе Шакро Молодому (настоящее имя Захарий Калашов), приговоренному почти к 10 годам колонии, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Мосгорсуд рассмотрит два кассационных представления прокуратуры.

"В обоих случаях опротестованы прокурором постановления о продлении стражи — одно Тверского суда Москвы, другое — Мосгорсуда. Оба назначены в президиуме на 18 мая", — сообщила Солопова.

Как пояснила представитель суда, прокурор опротестовал продление ареста только в отношении Калашова, Николая Николаева и Герсона Гамидова. Оба последних занимались строительными работами в ресторане Elements на Рочдельской улице в Москве, у владелицы которого люди Шакро вымогали деньги.

Ранее Никулинский суд Москвы вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории. Так называемый "вор в законе" Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец – восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначено от семи до девяти лет колонии.