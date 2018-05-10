Прокурор попросил оставить в силе приговор экс-губернатору Белых

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представитель прокуратуры просит суд апелляционной инстанции оставить в силе приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии за взятку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Все доводы защиты осужденного и его адвоката считаю несостоятельными, прошу оставить приговор в силе", — сказала прокурор Марина Дятлова.

В свою очередь адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов просил оправдать его подзащитного. "Из совокупности исследованных доказательств следует, что Белых 5 марта 2014 года не встречался с (Юрием) Судгаймером (по версии следствия, передавшим Белых взятку — ред.)", — сказал он.

Суд 1 февраля приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.

Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как установил СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

По первому эпизоду суд оправдал Белых, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа. Экс-губернатор также на три года лишен права занимать должности на госслужбе.