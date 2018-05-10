В Санкт-Петербурге проходят обыски в управлении Ростехнадзора

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с полицией проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цель и результаты следственных действий собеседник агентства комментировать не стал. В ГУМВД также заявили, что "пока не комментируют" это дело.

В пресс-службе Ростехнадзора подтвердили, что обыски проходят в здании на Моховой улице. Сотрудники ведомства оказывают правоохранителям всяческое содействие, добавил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, обыски связаны с делом о хищении четырех миллиардов рублей у строительных организаций Петербурга.