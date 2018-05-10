В Госдуме рассказали подробности о поправках в "закон Димы Яковлева"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Поправками в закон Димы Яковлева предлагается признавать деятельность организаций нежелательной, если они вмешиваются в выборы в России, сообщил один из авторов поправок, член комитета государственному строительству и законодательству Виктор Пинский ("Единая Россия").

Ранее первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что все фракции в Госдуме в четверг предложат расширить действие закона Димы Яковлева на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России.

"Предусматривается ответственность для организаций: их деятельность будет признаваться нежелательной в РФ, если будет доказано, что они смешиваются в выборный процесс в России", — заявил Пинский РИА Новости.

Согласно тексту законопроекта, распространенному пресс-службой фракции "Единая Россия", изменения предлагается внести в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", так называемый закон Димы Яковлева.

Согласно закону, сейчас деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть признана нежелательной в России.

Авторы проекта предлагают признавать нежелательной деятельность иностранной организации, если она, в том числе, способствует либо препятствует "выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)".