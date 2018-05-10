В Госдуме рассказали подробности о поправках в "закон Димы Яковлева"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Поправками в закон Димы Яковлева предлагается признавать деятельность организаций нежелательной, если они вмешиваются в выборы в России, сообщил один из авторов поправок, член комитета государственному строительству и законодательству Виктор Пинский ("Единая Россия").
"Предусматривается ответственность для организаций: их деятельность будет признаваться нежелательной в РФ, если будет доказано, что они смешиваются в выборный процесс в России", — заявил Пинский РИА Новости.
Согласно тексту законопроекта, распространенному пресс-службой фракции "Единая Россия", изменения предлагается внести в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", так называемый закон Димы Яковлева.
Авторы проекта предлагают признавать нежелательной деятельность иностранной организации, если она, в том числе, способствует либо препятствует "выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)".