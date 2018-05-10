В Бурятии рыбаки нашли тело пропавшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Тело пропавшего ребенка в Бурятии обнаружили рыбаки в четверг утром, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.
Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выясняли, что надпись не имеет отношения к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении. Ребенка искали более тысячи человек, водолазы и техника.
"Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района", — сказала Маслова.