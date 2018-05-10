В Бурятии рыбаки нашли тело пропавшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Тело пропавшего ребенка в Бурятии обнаружили рыбаки в четверг утром, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

В понедельник СК сообщил, что 6 мая вечером в дачном поселке в Иволгинском районе Бурятии пропал двухлетний мальчик. По данным ведомства, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Женщина вернулась через 20 минут, но сына там уже не было. Дети не заметили, как мальчик пропал.

Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выясняли, что надпись не имеет отношения к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении. Ребенка искали более тысячи человек, водолазы и техника.

"Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района", — сказала Маслова.