В Магадане подпольные казино маскировали под бары и бильярдные

МАГАДАН, 10 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, в рамках которого закрыли несколько казино, маскировавшихся под бары и бильярдные, сообщает в четверг СУ СК России по региону.

"По версии следствия, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года двое жителей Магадана, в целях систематического получения материальной выгоды осуществляли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр в областном центре…Незаконный бизнес обвиняемые маскировали под легальную деятельность кафе-бара "Бонус"…, а также бильярдного клуба "Билль" с кафе-баром. Разработав схему организации и конспирации незаконной игорной деятельности, обвиняемые осуществляли общее руководство местом проведения азартных игр, определяли график работы персонала (кассиров) точки доступа платежной системы GlobalPay, которая использовалась для оплаты клиентами игр", — говорится в сообщении.

Поясняется, что двое магаданцев обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием интернета, а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

"В ходе следствия проведена тщательная работа по установлению всех обстоятельств преступной деятельности. Так, по уголовному делу только допрошено более пятидесяти человек. Изъяты документы, в том числе кассовые чеки и рукописные записи, денежные средства, подтверждающие незаконную деятельность, компьютерная техника, обеспечивающая доступ игроков в интернет для проведения азартных игр. Свою вину в инкриминируемом деянии оба мужчины признали полностью и в период расследования сотрудничали со следствием", — дополняет ведомство.

Уголовное дело направлено прокурору Магадана на утверждение обвинительного заключения и направление в суд.