МИД Латвии сообщил о нападении на посольство в Москве

РИГА, 9 мая — РИА Новости. Латвийское посольство в Москве подверглось нападению, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Нападение на посольство Латвии произошло в Москве. Латвия подаст ноту Министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно", — написал Ринкевич в Twitter

Незарегистрированная партия "Другая Россия" ранее сообщила, что ее члены "забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве", отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.

РИА Новости пока не располагает комментарием российских правоохранительных органов.

Линдерман был задержан во вторник на остановке общественного транспорта людьми в масках. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полиция безопасности завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.

Сейм Латвии ранее утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.