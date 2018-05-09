В Новой Москве микроавтобус столкнулся с легковушкой

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе дети, пострадали при столкновении маршрутного такси с легковой автомашиной в новой Москве, одного пострадавшего ребенка эвакуируют в больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"ДТП с участием маршрутного такси произошло в районе деревни Рассказовка. Предварительно, пострадали шесть человек, включая детей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время экипаж медицинского вертолета эвакуирует с места аварии пострадавшего десятилетнего ребенка. Обстоятельства ДТП выясняются.