Под Екатеринбургом загорелся цех по производству бумаги

На месте пожара в цеху по производству бумаги в городе Арамиль Свердловской области. 8 мая 2018

На месте пожара в цеху по производству бумаги в городе Арамиль Свердловской области. 8 мая 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Крупный пожар произошел в цеху по производству бумаги в городе Арамиль Свердловской области, сообщила РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

"По предварительной информации, горит цех по производству бумаги. На месте работает пожарное подразделение. Есть угроза распространения огня, с целью недопущения этого к месту стягиваются дополнительные силы пожарных подразделений Екатеринбурга и Сысерти", – сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Как отметили в спасательном ведомстве, принимаются все меры по локализации возгорания, тушение пожара продолжается. В настоящее время информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.