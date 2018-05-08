В Подмосковье собака искусала пятилетнюю девочку

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В подмосковном Видном пятилетняя девочка попала в больницу с серьезными травмами головы после нападения агрессивной собаки, сообщается на сайте областного главка СК.

Инцидент произошел 30 апреля. Хозяева вывели на прогулку метиса бульмастифа по кличке Смарт, а когда девочка подошла к собаке, та набросилась на нее и укусила за голову и лицо. Девочку доставили в районную клиническую больницу и оказали помощь.

Сейчас ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Следователи проводят проверку. Они осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, опросили родителей девочки и владельцев собаки.