Ростовчанин пожаловался, что на квесте ему отрубили топором кусочек пальца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону сообщил полиции, что на квесте ему отрубили топором часть среднего пальца, по данному факту проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Ростовской области.

В посвященной городу группе в соцсетях появился пост от одной из подписчиц. В тексте сообщения говорится, что во время квеста актер размахивал топором перед участником игры и отрубил ему часть пальца правой руки. По словам автора поста, средств для оказания первой помощи у организаторов квеста не было.

Кроме того, как говорится в сообщении, организаторы квеста отказались вызвать скорую помощь и "спустя некоторое время" сопроводили пострадавшего в больницу самостоятельно.

"Сообщение в полицию поступало, по данному факту проводится проверка", — пояснил агентству представитель регионального управления МВД.

По информации источника агентства в правоохранительных органах региона, в процессе квеста ростовчанину отрубили топором кончик пальца.

Как сообщила агентству знакомая пострадавшего участника квеста, уже в больнице молодому человеку провели операцию по частичной ампутации пострадавшего пальца. Какую часть пальца потерял ростовчанин в результате ЧП на квесте и операции в больнице собеседница агентства затруднилась уточнить, так как палец "после перевязки у врача еще никто не видел".

"Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия и позвонили организаторам квеста, те сказали полицейским, что никаких происшествий у них не произошло…Организаторы не вступали с потерпевшим ни в какие переговоры, не подходили к нему, не приносили извинений", — рассказала знакомая обратившегося в полицию ростовчанина.

Сам пострадавший сообщил агентству, что после происшествия на квесте и частичной ампутации в больнице он лишился фаланги пальца. По словам ростовчанина, организаторы квеста не выходили на связь после инцидента. Он не исключил возможности судебного разбирательства.

Организаторы квеста не стали комментировать агентству произошедшее. "Если мы надумаем давать комментарии по этому поводу, то вы об этом узнаете. Я просто могу сказать, что половина из написанного (в посте) — это неправда на 100%", — сказала РИА Новости управляющая квестом Владлена Федорова.