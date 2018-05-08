Спасатели разобрали завалы на месте обрушения части пятиэтажки в Саратове

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного дома в Саратове, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

"Разбор завалов окончен, опасные конструкции демонтированы. Теперь работу на месте проводят эксперты, которые установят, возможно ли дальнейшее проживание в этом доме", — сказал собеседник агентства.

Ранее в правительстве региона сообщили, что после разбора опасных конструкций пятиэтажку обследуют эксперты специализированной организации "Каркас", также здание будет испытано при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна-П".

Частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник вечером по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным МЧС, никто не пострадал. Дом не был аварийным. В мэрии уточнили, что в нем проживали 106 человек, из них 23 размещены в гостинице, остальные решили остаться у родственников.