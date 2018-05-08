В Краснодаре грабитель для "маскировки" измазался зеленкой

СОЧИ, 8 мая — РИА Новости. Житель Краснодара похитил на железнодорожном вокзале у женщины деньги, измазав лицо зеленкой для "маскировки", но его задержали правоохранители, сообщает пресс-служба Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

По сообщению ведомства, в дежурную часть управления обратилась женщина, у которой похитили деньги на железнодорожном вокзале.

"По словам очевидцев, кражу совершил мужчина, облитый зеленкой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, денежные средства изъяты и переданы их владелице. Как пояснил 23-летний местный житель, он намеренно измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что молодой человек привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хищение".