МЧС привлекло вертолеты к тушению пожара на лесозаготовке в Карелии

Корзина для забора воды под вертолетом МЧС России. Архивное фото

Корзина для забора воды под вертолетом МЧС России. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Вертолет из Петрозаводска привлечен к ликвидации пожара на неэксплуатируемой лесозаготовке в Карелии, еще один вылетел для этих целей из Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости представитель республиканского управления МЧС.

"На месте работает республиканский вертолет, а также вылетел вертолет Северо-Западного регионального центра МЧС из Санкт-Петербурга", — сказала собеседница агентства.

Ранее представитель республиканского управления МЧС сообщил РИА Новости, что к локализации пожара в районе поселка Лендеры, площадь которого превышает 1 тысячу квадратных метров, привлечены 60 человек, включая добровольцев, и 19 единиц техники. Пострадавших нет, также нет угрозы близлежащим населенным пунктам.

Согласно материалам ГУМЧС по Карелии, лесозаготовка, где произошел пожар, не эксплуатировалась.