Иркутянка сдала полиции сына, узнав из соцсетей, что он ограбил женщину

ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. Жительница Иркутска заставила сына пойти в полицию с повинной после того, как узнала, что он украл мобильный телефон, сообщает региональное ГУМВД.

Подросток пошел на преступление 2 мая. Потерпевшая — молодая женщина, которая прогуливалась по улице с ребенком, наклонилась к коляске, и в этот момент пробегавший мимо подросток вырвал из ее рук мобильный телефон. Момент преступления был запечатлен на видео, которое через электронные ресурсы ГУМВД быстро стало достоянием гласности.

Мать подростка увидела этот ролик в социальных сетях, узнала в подозреваемом своего сына и сообщила об этом в полицию. После чего юноша сам явился к правоохранителям и сознался в преступлении.

Похищенный телефон изъяли в скупке краденого и передали владелице.

В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские решают вопрос о постановке его на учет и о привлечении родителей к административной ответственности.