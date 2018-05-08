Иркутянка сдала полиции сына, узнав из соцсетей, что он ограбил женщину

ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. Жительница Иркутска заставила сына пойти в полицию с повинной после того, как узнала, что он украл мобильный телефон, сообщает региональное ГУМВД.
Мать подростка увидела этот ролик в социальных сетях, узнала в подозреваемом своего сына и сообщила об этом в полицию. После чего юноша сам явился к правоохранителям и сознался в преступлении.
Похищенный телефон изъяли в скупке краденого и передали владелице.
В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские решают вопрос о постановке его на учет и о привлечении родителей к административной ответственности.