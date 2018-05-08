В Карелии тушат крупный пожар на лесозаготовках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Крупный пожар в Муезерском районе Карелии на территории промзоны лесозаготовки в районе поселка Лендеры, площадь которого превышает 1 тысячу квадратных метров, не создал угрозы для близлежащих населенных пунктов, сообщил РИА Новости во вторник представитель республиканского управления МЧС.

"Сейчас его (пожар) тушат. Пострадавших нет. Также нет угрозы ближайшим населенным пунктам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к локализации пожара, площадь которого превышает 1 тысячу квадратных метров, привлечены 60 человек, включая добровольцев, и 19 единиц техники.