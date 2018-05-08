На складе в Химках нашли 26 нелегалов и 57 тысяч бутылок "паленой" водки

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правоохранители обнаружили 30 тонн спиртосодержащей жидкости и 57 тысяч бутылок контрафактной водки в производственных помещениях и складах в Химках, где жили и трудились 26 нелегалов, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"На территории городского округа Химки пресечена деятельность незаконного предприятия по производству спиртосодержащей продукции ", — сказала она.

"В складских и производственных помещениях обнаружены две технологические линии полного цикла по розливу алкогольной продукции, 30 тонн спиртосодержащей жидкости, фурнитура, более 57 тысяч бутылок водки, а также более 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки", — добавила Волк.

Отмечается, что нелегалами были выходцы из стран Средней Азии, а алкогольная продукция изготавливалась в антисанитарных условиях. По данному факту заведено дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".