МЧС выявило 600 объектов отдыха детей с нарушениями пожарной безопасности

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. МЧС выявило 600 объектов отдыха детей с нарушениями требований пожарной безопасности, доложил в ходе селекторного совещания исполняющему обязанности главы МЧС России Владимиру Пучкову директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

"С апреля проведено порядка 4 тысяч проверок и свыше 5 тысяч профилактических противопожарных обследований объектов отдыха и оздоровления детей. Выявлено 600 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности", — заявил Екикеев.

По его словам, "на сегодняшний день устранено свыше 2 тысяч нарушений, в том числе порядка 1,5 тысячи правонарушений, связанных с обеспечением безопасности людей". "Организовано и проведено более 14 тысяч тренировок по эвакуации и инструктажей о мерах безопасности", — сказал Еникеев.

По данным МЧС РФ, наибольшее число нарушений выявлено в Северной Осетии — Алании, Калмыкии, Башкирии, Хабаровском и Ставропольском краях, Саратовской, Архангельской и Кемеровской областях.

Еникеев подчеркнул, что при проверках МЧС России особое внимание уделяет местам для показа кинофильмов и площадкам для проведения дискотек.

"Во время проведения летней оздоровительной кампании каждый ребенок должен быть окружен вниманием и контролем со стороны родителей. А те, кто едут в учреждения, — со стороны соответствующих лиц. Я обращаю внимание на качество и своевременность выполнения всех мероприятий по охране жизни и здоровья детей в летний период", — отметил Пучков.

Летом на территории России к открытию планируются более 49 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе свыше 38 тысяч лагерей с дневным пребыванием и более 2 тысяч загородных лагерей.