СК возбудил дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые в свою очередь завели дело против 19 судей Конституционного суда РФ, признавших законным договор о присоединении Крыма к России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Украины … Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления", — сказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Российские следствие выяснило, что именно Приймачок вместе с коллегами "незаконно привлек к уголовной ответственности 19 судей КС РФ".

"Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", — заявила Петренко.