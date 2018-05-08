В Саратове расчистили около 90% завалов после обрушения пятиэтажки

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости. Около 90% завалов расчищено после обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове, работы ведутся в три смены, сообщил во вторник областной главк МЧС.

"Работы по разбору завалов производятся… с применением тяжелой и специальной техники. Работы проводятся в три смены. На данное время проведено около 90% работ по расчистке места происшествия, вывезено около 100 кубометров строительного мусора. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ЧС участвуют 268 человек и 40 единиц техники от главка МЧС, областных структур и администрации города.

"На месте обрушения организовано отключение газоснабжения и электроэнергии, обеспечена охрана общественного порядка и сохранности имущества на месте обрушения силами полиции", — отметили в МЧС.

Частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник вечером в Саратове по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным МЧС, никто не пострадал. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. В мэрии уточнили, что в доме проживали 106 человек, из них 23 размещены в гостинице, а остальные решили остаться у родственников.