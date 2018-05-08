В Нижнем Новгороде проверяют информацию о секс-скандале в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о сексуальном скандале, в котором оказался замешан педагог одной из нижегородских школ, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.

Нижегородская телестанция "Сети НН" накануне показала сюжет о том, что в окрестностях одной из школ Нижнего Новгорода появились плакаты с фотографиями порнографического содержания, на которых якобы изображен учитель физкультуры. Также на плакатах было написано, что эти снимки педагог отправлял в соцсетях школьницам.

Как рассказали РИА Новости в управлении, следователи проверяют, распространял ли учитель эти фотографии, вел ли он переписку со школьниками. "Будем опрашивать и педагога, и учеников, и выяснять, кто же создавал запись в соцсетях", — добавили правоохранители.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.