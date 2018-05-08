В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадали девять человек

УФА, 8 мая — РИА Новости. Бригады скорой помощи увезли девять человек, в том числе нескольких детей, в больницу для осмотра после ДТП в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

По его данным, два автомобиля столкнулись около 12.20 (10.20 мск) вблизи города Сибай.

"На месте работает следственная группа. Подробной информации об автомобилях и подробностях происшествия нет. Известно, что девять человек, среди которых шесть детей, врачи скорой помощи увезли в ближайшую больницу для осмотра. Предположительно, серьезно пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Как впоследствии уточнила ГИБДД Башкирии, пострадали пять детей, авария произошла в центре Сибая: столкнулись микроавтобус и "Нива".

"Предварительно установлено, что автомобиль не уступил дорогу автобусу, после чего произошло столкновение. За медицинской помощью обратились девять человек, по уточненным данным пятеро из них дети от восьми до 12 лет", — сообщила пресс-служба ГИБДД.