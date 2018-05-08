СК выясняет обстоятельства пожара во Дворце спорта в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, который является объектом зимней Универсиады-2019, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, пожар был потушен. Для тушения привлекалось 83 человека, 30 единиц техники. В ГУМЧС сообщили, что очаг находился на кровле, однако точные причины возгорания не называются и будут известны после обследования здания специалистами.

"В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Красноярскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего, запрошены сведения об организациях, выполнявших ремонтные работы, и сумме причиненного ущерба", — сказала Дегидь.

Дворец спорта является объектом Универсиады-2019. Он построен в 1981 году, до 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом.

В 2016 году началась реконструкция здания. Сдача планировалась на 2018 год. После реконструкции на объекте вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другое. По предварительным данным, последствия пожара не повлияют на проведение соревнований зимней Универсиады-2019.