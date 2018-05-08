В сгоревшем ТЦ в Ноябрьске ранее выявили нарушения пожарной безопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая — РИА Новости. В торговом центре "Семья" в Ноябрьске, который серьезно пострадал из-за пожара в конце прошлой недели, ранее были выявлены нарушения требований безопасности, сообщает во вторник пресс-служба местной администрации.

По данным властей Ноябрьска, арендатором ТЦ "Семья" и горевшего почти одновременно с ним ТЦ "Таурус" был один предприниматель. Эту информацию озвучили в ходе внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, где также подвели итоги проверки местных торговых центров на соблюдение правил пожарной безопасности. В администрации подчеркнули, что нарушения ранее были выявлены и в двух указанных ТЦ.

"Проверены практически все (торговые центры). В основном были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе в ТЦ "Таурус" и "Семья". Торговая площадь в ТЦ "Семья" не была поделена на пожарные отсеки, в связи с чем выгоревшая площадь составила 2,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Кроме того, отмечается, что в ходе проверок 25 крупных торговых объектов специалисты сверяли фактическую площадь зданий с эксплуатируемой, в шести из них были выявлены нарушения, в том числе — в сгоревшем торговом центре "Семья".

"Эти факты зафиксированы и переданы в прокуратуру", — добавили в администрации Ноябрьска.

Пожар в ТЦ "Семья" произошел в субботу, 5 мая, около полуночи по местному времени. По данным МЧС, огонь серьезно повредил здание на площади свыше 2 тысяч квадратных метров, на ликвидацию потребовалось более трех часов. Практически в то же время в Ноябрьске горел ТЦ "Таурус", но спасатели оперативно потушили это возгорание.

Позже в ведомстве заявили, что наиболее вероятной причиной случившегося являются поджоги, а региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовных дел. Ущерб, нанесенный огнем, составил около 63 миллионов рублей.