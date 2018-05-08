В сгоревшем ТЦ в Ноябрьске ранее выявили нарушения пожарной безопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая — РИА Новости. В торговом центре "Семья" в Ноябрьске, который серьезно пострадал из-за пожара в конце прошлой недели, ранее были выявлены нарушения требований безопасности, сообщает во вторник пресс-служба местной администрации.
"Проверены практически все (торговые центры). В основном были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе в ТЦ "Таурус" и "Семья". Торговая площадь в ТЦ "Семья" не была поделена на пожарные отсеки, в связи с чем выгоревшая площадь составила 2,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
Кроме того, отмечается, что в ходе проверок 25 крупных торговых объектов специалисты сверяли фактическую площадь зданий с эксплуатируемой, в шести из них были выявлены нарушения, в том числе — в сгоревшем торговом центре "Семья".
"Эти факты зафиксированы и переданы в прокуратуру", — добавили в администрации Ноябрьска.
Пожар в ТЦ "Семья" произошел в субботу, 5 мая, около полуночи по местному времени. По данным МЧС, огонь серьезно повредил здание на площади свыше 2 тысяч квадратных метров, на ликвидацию потребовалось более трех часов. Практически в то же время в Ноябрьске горел ТЦ "Таурус", но спасатели оперативно потушили это возгорание.
Позже в ведомстве заявили, что наиболее вероятной причиной случившегося являются поджоги, а региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовных дел. Ущерб, нанесенный огнем, составил около 63 миллионов рублей.