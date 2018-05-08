В Красноярском крае начали проверку после ДТП с четырьмя жертвами

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура Ермаковского района начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с гибелью четырех человек при столкновении микроавтобуса с экскаватором на трассе в Красноярском крае, сообщает прокуратура региона.
По данным прокуратуры, экскаватор принадлежит ООО "Восток", обслуживающему данный участок дороги.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ. Кроме этого, материалы в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены в СО по Ермаковскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ. Прокуратурой Ермаковского района совместно с ОГИБДД МО МВД России "Шушенский" начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения ООО "Восток", говорится в сообщении.
Проведение проверки находится на контроле прокуратуры Красноярского края.