В Красноярском крае начали проверку после ДТП с четырьмя жертвами

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура Ермаковского района начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с гибелью четырех человек при столкновении микроавтобуса с экскаватором на трассе в Красноярском крае, сообщает прокуратура региона.

Ранее МВД сообщило, что дорожная авария произошла утром на 652 километре трассы Р-257 в районе поселка Арадан. По предварительным данным, водитель микроавтобуса следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который вел ремонтно-строительные работы. В результате погибли водитель микроавтобуса и три пассажира, еще пятеро были доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек.

По данным прокуратуры, экскаватор принадлежит ООО "Восток", обслуживающему данный участок дороги.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ. Кроме этого, материалы в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены в СО по Ермаковскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ. Прокуратурой Ермаковского района совместно с ОГИБДД МО МВД России "Шушенский" начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения ООО "Восток", говорится в сообщении.

Проведение проверки находится на контроле прокуратуры Красноярского края.