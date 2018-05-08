Власти помогут жильцам обрушившейся пятиэтажки в Саратове

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти окажут единовременную материальную помощь на нужды первой необходимости жильцам пятиэтажного жилого дома в Саратове, где в понедельник произошло обрушение кирпичной кладки угла здания, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева.

"Материальная помощь может быть оказана (жильцам), для этого необходимо обратиться в районную администрацию", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что размер выплат будет определяться индивидуально. "Размет выплаты будет варьироваться в зависимости от материального положения семьи и количества детей", — пояснила Плющева.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник вечером по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, из них 23 размещены в гостиницах, а остальные решили остаться у родственников.