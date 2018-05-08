На юго-западе Москвы произошло ДТП с троллейбусом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ДТП с троллейбусом произошло на юго-западе Москвы, 4 пассажира получили легкие ушибы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса во вторник.

"Сегодня около 08.30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус маршрута №72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью", — сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

"Вместе с этим Мосгортранс создаст специальную комиссию по расследованию причин ДТП. Сейчас городской транспорт на Профсоюзной улице работает штатно", — заключили в Мосгортрансе.