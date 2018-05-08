Из школы в Уфе эвакуировали более 250 детей из-за сообщения о пожаре

УФА, 8 мая — РИА Новости. Из-за сообщения о загорании в здании школы в Уфе эвакуированы 252 ученика, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель службы спасения города Уфы.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник во время первого урока в школе на улице Сельская Богородская Калининского района Уфы.

"В школе сработала пожарная сигнализация, и учителя эвакуировали из здания 252 ребенка, никто не пострадал, угрозы распространения возгорания не было", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что приехавшие на место 26 пожарных ликвидировали задымление в течение 10 минут. По предварительным данным, в столовой школы произошло короткое замыкание электропроводки на потолке без горения, дознаватели устанавливают причину произошедшего. Дети вернулись в здание школы и продолжили учебный процесс.