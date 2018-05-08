Названа причина пожара на угольном разрезе в Забайкалье

ЧИТА, 8 мая — РИА Новости. Возгорание на Харанорском разрезе в Забайкальском крае, горящем с 5 мая, произошло из-за усиления штормового ветра и степных палов, перешедших на рабочие угольные пласты, сообщил РИА Новости представитель АО "Разрез Харанорский".
"В связи с усилением штормового ветра с порывами до 28-30 м/с, несмотря на проводимые противопожарные действия, избежать перехода степных палов на рабочие угольные пласты не удалось, вследствие чего произошло их возгорание", — говорится в сообщении.
По информации компании, в настоящее время пожар локализован, принимаются все неотложные меры и проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, привлечены силы, средства и техника предприятий ООО "Читауголь" и АО "Разрез Тугнуйский", а также Харанорской ГРЭС, ОАО "РЖД".
В компании уточнили, что, несмотря на сложную сложившуюся обстановку, все принятые АО "Разрез Харанорский" обязательства по поставке угольной продукции потребителям выполняются в полном объёме в соответствии с условиями заключённых договоров.
Разработка Харанорского буроугольного месторождения, находящегося в Борзинском районе Забайкальского края, ведётся открытым способом. Основными потребителями харанорского угля являются "Читаэнерго", Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, "Амурэнерго", Благовещенская ТЭЦ, "Хабаровскэнерго", Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.