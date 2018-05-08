На Сахалине начали проверку из-за оскорбительного видео о плохих дорогах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая — РИА Новости. Следователи на Сахалине проводят проверку по факту оскорбления губернатора Олега Кожемяко, которое позволил себе житель Южно-Сахалинска, сняв видео о неудовлетворительном состоянии тротуара.

"Да, такая проверка проводится", — подтвердил РИА Новости сотрудник пресс-службы Следственного управления СК РФ по Сахалинской области, не уточнив, однако, по каким статьям и обстоятельствам.

Некоторое время назад в мессенджерах появилось видео, в котором житель Южно-Сахалинска показывает уложенные вместо тротуара доски вдоль одной из центральных улиц города. В это же время он нецензурно выражается в адрес личности губернатора, таким образом "поблагодарив" его за уложенную для людей "брусчатку".