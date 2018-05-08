В Бурятии около тысячи человек ищут пропавшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Около тысячи человек ищут пропавшего ребенка в Бурятии, за почти двое суток они обошли уже более 1,5 тысячи домов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.
Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выяснили, что надпись не имеет отношения к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении.
"Около тысячи человек ищут ребенка: следователи, полицейские… местные жители, сотрудники администрации и 500 волонтеров. Обошли более 1,5 тысячи домов, обследованы колодцы и выгребные ямы. Исследуется дно реки", — сказала Маслова.
В настоящее время район поисков расширен.