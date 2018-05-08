В Бурятии около тысячи человек ищут пропавшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Около тысячи человек ищут пропавшего ребенка в Бурятии, за почти двое суток они обошли уже более 1,5 тысячи домов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

В понедельник СК сообщил, что 6 мая вечером в дачном поселке в Иволгинском районе Бурятии пропал двухлетний мальчик. По данным ведомства, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Женщина вернулась через 20 минут, но сына там уже не было. Дети не заметили, как пропал мальчик.

Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выяснили, что надпись не имеет отношения к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении.

"Около тысячи человек ищут ребенка: следователи, полицейские… местные жители, сотрудники администрации и 500 волонтеров. Обошли более 1,5 тысячи домов, обследованы колодцы и выгребные ямы. Исследуется дно реки", — сказала Маслова.

В настоящее время район поисков расширен.