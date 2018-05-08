В Бурятии отрицают, что надпись "умрет" имеет отношение к пропаже ребенка

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Следователи в Бурятии выяснили, что надпись "умрет", обнаруженная недалеко от места пропажи двухгодовалого ребенка, не имеет отношения к его исчезновению, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Дмитрий Столяров.
Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выясняли, кто сделал эту надпись и имела ли она отношение к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении. Поиски ребенка, в которых участвуют следователи, полицейские, волонтеры и сотрудники администрации, идут вторые сутки.
"Проверили: надпись не имеет отношения к исчезновению ребенка", — сказал Столяров.