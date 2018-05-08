В Бурятии отрицают, что надпись "умрет" имеет отношение к пропаже ребенка

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Следователи в Бурятии выяснили, что надпись "умрет", обнаруженная недалеко от места пропажи двухгодовалого ребенка, не имеет отношения к его исчезновению, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Дмитрий Столяров.

В понедельник СК сообщил, что 6 мая вечером в дачном поселке в Иволгинском районе Бурятии пропал двухлетний мальчик. По данным ведомства, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Женщина вернулась через 20 минут, но сына там уже не было. Дети не заметили, как пропал мальчик.

Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выясняли, кто сделал эту надпись и имела ли она отношение к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении. Поиски ребенка, в которых участвуют следователи, полицейские, волонтеры и сотрудники администрации, идут вторые сутки.

"Проверили: надпись не имеет отношения к исчезновению ребенка", — сказал Столяров.