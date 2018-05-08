КРАСНОЯРСК, 8 май — РИА Новости. Пожарные ищут очаг возгорания в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщил журналистам представитель пресс-службы красноярского управления МЧС Александр Якимов на месте события.
"Сильное задымление на объекте. Ищем очаг. Дым из-за того, что, возможно, горит оплетка этих кабелей. Охрана здания оказывает поддержку, опасности обрушения нет", — сказал Якимов.
В данный момент вертолет с устройством для тушения прибыл на место пожара, однако слив воды не осуществил. По данным краевого управления МЧС на месте работают 21 единица техники и более 50 человек личного состава. По данным ГИБДД, движение через остров Отдыха полностью перекрыто.