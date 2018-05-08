В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с экскаватором

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

По его данным, дорожная авария произошла утром на 652-м километре трассы Р-257 "Енисей" в районе поселка Арадан.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1993 года рождения следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы. В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек", — сказал Юрченко.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.