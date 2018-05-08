На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять с половиной тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Во вторник утром по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился на более чем 100 километров в юго-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

По информации краевого главка МЧС, угрозы выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края нет.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана.