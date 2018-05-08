МЧС назвало вероятную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Возгорание силового кабеля в шахте лифта могло стать причиной пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове между берегов Енисея в Красноярске, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Сложность пожара — №3, погибших и пострадавших нет.

"По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта. На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет. Из-за большого задымления в здании пока площадь пожара установить сложно", — сказал Якимов.

По его словам, на месте работают 21 единица техники и более 50 человек личного состава. По данным ГИБДД, движение через остров Отдыха полностью перекрыто.