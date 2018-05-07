С жителями обрушившейся пятиэтажки в Саратове работают психологи

САРАТОВ, 7 мая — РИА Новости. Психологи оказывают помощь жителям пятиэтажного жилого дома в Саратове после обрушения кирпичной кладки угла здания с первого по пятый этажи, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"С жителями работают психологи главного управления МЧС. Люди, проживающие в доме, эвакуированы", — говорится в сообщении.

В связи с ЧП в областном главке МЧС создан оперативный штаб. На месте находятся заместитель председателя правительства области Александр Буренин, начальник главка МЧС Игорь Качев, все службы жизнеобеспечения.

"По состоянию на 21.00 мск на месте находится аэромобильная группировка главного управления (МЧС), спасатели областной и городской служб спасения. Всего 170 человек личного состава", — отметили в пресс-службе.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал, из дома эвакуировали около 150 человек. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. По данным пресс-службы главы региона, всего в доме 78 квартир. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, их размещают в гостиницы.