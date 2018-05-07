С жителями обрушившейся пятиэтажки в Саратове работают психологи

САРАТОВ, 7 мая — РИА Новости. Психологи оказывают помощь жителям пятиэтажного жилого дома в Саратове после обрушения кирпичной кладки угла здания с первого по пятый этажи, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"С жителями работают психологи главного управления МЧС. Люди, проживающие в доме, эвакуированы", — говорится в сообщении.
В связи с ЧП в областном главке МЧС создан оперативный штаб. На месте находятся заместитель председателя правительства области Александр Буренин, начальник главка МЧС Игорь Качев, все службы жизнеобеспечения.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал, из дома эвакуировали около 150 человек. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. По данным пресс-службы главы региона, всего в доме 78 квартир. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, их размещают в гостиницы.