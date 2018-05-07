Житель саратовской пятиэтажки рассказал про ремонт здания

САРАТОВ, 7 мая — РИА Новости. Угол пятиэтажного жилого дома в Саратове, кирпичная кладка которого с первого по пятый этажи обрушилась в понедельник, ранее уже ремонтировался, рассказал журналистам житель дома Юрий Вакин.

"Этот угол уже ремонтировался, после чего его (дом) не стали признавать ни аварийным, ни ветхим. Хотя трещина была практически до пятого этажа, до крыши. Конкретно не могу сказать, сколько лет назад это было, но это было", — сказал он.

По словам Вакина, сам он только прописан в доме, но там проживала его мама.

"Этот угол, который обрушился, там находились санузлы, и все трубы и коммуникации проходили именно в этом углу. Я думаю, что, по крайней мере, отчасти это связано с тем, что там постоянно текла вода, постоянно там все вымывалось", — полагает он.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал, из дома эвакуировали около 150 человек.

В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным, а жильцов временно разместят в гостиницы. По данным пресс-службы главы региона, всего в доме 78 квартир. Губернатор области Валерий Радаев взял ситуацию под контроль.