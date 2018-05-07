Саратовская пятиэтажка, где обрушился угол, не была аварийной

САРАТОВ, 7 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятиэтажный жилой дом в Саратове, где произошло обрушение кирпичной кладки угла с первого по пятый этажи, не входил в число аварийных, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

"В реестре аварийных этот дом не значится. Сейчас будет устанавливаться причина обрушения", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что прокуратура по данному факту проводит проверку.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка вопросам соблюдения технических норм и правил при эксплуатации здания, полноты принятых органами местного самоуправления мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — заявила представитель ведомства.

Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал, из дома эвакуировали около 150 человек. В прокуратуре ранее сообщили, что жильцов разместят в гостиницы.