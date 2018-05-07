СК рассказал, где взял ножи напавший на детсад в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 мая — РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение на женщину-охранника детского сада "Ивушка" в Альметьевске в ночь на понедельник и устроивший пожар, вооружился ножами на кухне детского сада, в настоящее время холодное оружие изъято, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 5.01 мск понедельника поступило сообщение о горении в подсобном помещении детского сада. В 5.17 мск пожар был ликвидирован, площадь пожара составила 10 квадратных метров. По информации главы Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина, неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, проник в детский сад, напал на 60-летнюю женщину-охранника, а затем совершил поджог.

"По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний местный житель, который указал пруд, в который бросил оружие. В настоящее время оно изъято", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поднялся по пожарной лестнице на второй этаж и, разбив граблями окно, проник в учреждение. После этого он вооружился на кухне двумя ножами для рубки мяса и нанес ими потерпевшей множественные удары по различным частям тела, в том числе по голове. После этого он попытался поджечь здание и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.