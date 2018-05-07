Суд в Севастополе отказал правительству в иске к главе заксобрания города

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя отказал правительству города в иске к главе законодательного собрания Екатерине Алтабаевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Правительство Севастополя подало административный иск о незаконном бездействии к Алтабаевой в связи с отказом в созыве заседания парламента 20 декабря для рассмотрения закона о бюджете. Заседание состоялось 22 декабря, бюджет был принят. Заседание по рассмотрению административного иска правительства Севастополя к председателю законодательного собрания города прошло в понедельник.

"Суд отказал правительству Севастополя в иске к главе законодательного собрания", — сообщили в пресс-службе и отметили, что решение может быть обжаловано до 10 мая.

Алтабаева заявила РИА Новости, что удовлетворена решением суда, считая его ожидаемым. Она также сказала, что не планирует никаких ответных действий.

"Противоречивые требования, предъявленные нам, не способствовали нормальной работе заксобрания в декабре прошлого года. Решением суда мы удовлетворены, заксобрание готово работать с правительством города, надеется на аналогичные действия наших коллег. Судебных разборок в Севастополе достаточно, пока мы ответных действий не планируем", — сказала Алтабаева.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>