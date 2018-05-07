В Нижнем Новгороде загорелась маршрутка

Маршрутный автобус загорелся на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. 7 мая 2018

Маршрутный автобус загорелся на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. 7 мая 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Маршрутный автобус загорелся на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Автобус загорелся примерно в 16 часов. На место происшествия прибыли пожарные. Информации о пострадавших на данный момент нет, заявили в региональном главке МЧС.

Как уточнили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, из-за возгорания маршрутного автобуса движение на Канавинском мосту перекрыто в обе стороны.

На Канавинском мосту горит маршрутка

Движение транспорта по Канавинскому мосту перекрыто. Горит маршрутка.https://t.co/fOXGx4FD5f pic.twitter.com/2fldyr2115 — Нижний Новгород (@Online_NN) 7 мая 2018 г.

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