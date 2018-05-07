В Ставрополе в жилом доме прогремел взрыв

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. архивное фото

ПЯТИГОРСК, 7 мая — РИА Новости. Жильцов одного из подъездов многоквартирного дома в Ставрополе эвакуировали из-за взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По сообщениям местного телеканала "Свое ТВ", в результате взрыва, предположительно, гранаты погиб один человек.

"Жильцы одного из подъездов эвакуированы, на месте работают оперативные группы", — сказал собеседник агентства.

При этом спасатели также выезжали на место происшествия, сообщили в пресс-службе областного МЧС. "Наши сотрудники выезжали на сообщение о пожаре, прибыв на место увидели, что возгорания нет", — сообщили в ГУ МЧС.