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Происшествия

Дело об отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге передали в СК

14:1907.05.2018
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Дело о массовом отравлении токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет, сообщил РИА Новости адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

Врачи. Архивное фото
© Fotolia / rogerphoto
Пострадавшие от отравления таллием в Таганроге обвинили врачей в халатности
Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. Попков настаивает, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога помещен под домашний арест до 3 июня. Попков ранее заявил, что будет добиваться расследования дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство" в связи с массовым отравлением таллием, соответствующее коллективное заявление было направлено в СК РФ.

Кроме того, в апреле Попков сообщал, что коллективное заявление о преступлении, направленное главе СК РФ Александру Бастрыкину от семерых пострадавших от отравления таллием в ТАНТК им. Бериева, Следственный комитет рассматривать не будет: он переслал его в Следственное управление УВД Таганрога, куда дело передали из отдела дознания.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева
© РИА Новости / Сергей Венявский
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"Облысел, ослеп и слег": рабочих в Таганроге мог отравить коллега
"Руководитель следственного управления СК РФ по Ростовской области генерал-майор юстиции Аслан Хуаде встретился сегодня с пострадавшими. Он сообщил, что теперь дело будет вести отдел по особо важным делам регионального управления СК РФ", — пояснил Попков.

В СУСК РФ по Ростовской области агентству подтвердили информацию адвоката.

"Данное уголовное дело передано в следственное управление СК РФ по Ростовской области для дальнейшего расследования в связи с широким общественным резонансом", — пояснила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Галина Гагалаева.

По словам Попкова, обвиняемый в данный момент отказался от признательных показаний. Ранее адвокат сообщил, что получил отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти слесаря-сборщика завода Максима Терещенко. Его мать считает, что житель Таганрога скончался именно от отравления таллием. По словам Лисицкого, случаев гибели сотрудников авиазавода от отравления таллием нет.

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