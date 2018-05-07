В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на детсад и охранника

КАЗАНЬ, 7 мая — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на женщину-охранника и поджоге детского сада "Ивушка" в Альметьевске задержан, сообщил РИА Новости начальник управления образования Альметьевского муниципального района Татарстана Дмитрий Садетдинов.

По данным МЧС, утром в детсаду произошел пожар в подсобном помещении, он был быстро потушен. Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин заявил, что в детсад проник неизвестный мужчина с ножом, напал на 60-летнюю женщину-охранника, а затем совершил поджог.

"Сейчас, насколько я знаю, его личность установлена, он задержан. По всей территории детского сада у нас установлены видеокамеры – по периметру, на входной группе. Это помогло", — сказал агентству Садетдинов.

Собеседник агентства сообщил, что жизни женщины-охранника ничто не угрожает, при нападении она получила порезы рук и ног.

Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.